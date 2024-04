Madrid se ha convertido en la capital del deporte mundial tras acoger los Premios Laureus. Isma Juárez no se podía perder la alfombra roja de la gala, por donde han pasado deportistas de la talla de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz o Alessandro Del Piero.

El reportero ha intentado que Alcaraz recogiera una cinta que se le había caído minutos antes, aunque el tenista no ha hecho mucho caso a Isma. Juárez también se lo ha pedido al tenista serbio Novak Djokovic, que se ha acercado hasta donde estaba le reportero para ayudarle a recuperar su complemento.

El tenista se ha puesto la cinta primero y, después, se la ha colocado al reportero, que ha aprovechado, además, para pedir que se la firmara. "Acabo de empezar en el tenis", le cuenta. "Ha pasado Alcaraz, me ha 'fumao', ha pasado Nadal, me ha 'fumao', ¿quién no me ha 'fumao'? Djokovic. Que suene el himno de serbia", afirma el reportero. Isma, además, ya está pensando qué hará con la cinta: "A ver cuánto vale esto en Wallapop".