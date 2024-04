Madrid ha acogido la gala de Premios Laureus del Deporte Mundial e Isma Juárez no se podía perder la alfombra roja por la que han pasado numerosos deportistas de referencia así como otras personalidades. El reportero coincide con José Luis Martínez-Almeida, recién llegado de su viaje de novios. "¿Qué tal fue su luna de miel?", pregunta el reportero. "¡No te vi en la boda!", le dice el alcalde.

Isma le indica que sí que fue y que, además, le dio un regalo a su hermana para él. "No, digo en la celebración", le contesta el alcalde. El reportero, sorprendido, le explica que no le dejaron entrar. "No lo intentaste", afirma Almeida. Además, le indica que su hermana no le dio ningún regalo de su parte.

"¿Qué era?", pregunta el alcalde. "Diez euros, era todo lo que pude conseguir, la gente que pasaba por ahí no quería aflojar la mosca", le explica Isma. Almeida le confirma, de nuevo, que no le dieron su regalo.