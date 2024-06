Isma Juárez ha visita la Feria del Libro de Madrid donde ha tenido oportunidad de charlar con Ángel Viñas y Eduardo Navarrete que han publicado sus libros este año. Los autores, como le cuentan al reportero, no se conocían. Ángel, además, comienza su charla con Isma pidiéndole disculpas por no llevar pajarita: "He salido de casa disparado y ya no he vuelto".

Aprovechando la presencia de Eduardo, Juárez le pregunta sobre si las pajaritas siguen estando de moda. "No me esperaba hablar de pajaritas", responde él. "Si a usted le gustan las pajaritas, hay cosas que nunca pasan de moda", le dice el diseñador a Viñas. El economista confiesa que tiene unas 200 pajaritas pero que solo usa "media docena".

En cuanto a sus libros, para Ángel es muy sencillo: "Con el título, por qué yo que soy economista, de origen, me hice historiador". "Además, trato de demostrarlo", añade. Eduardo, por su parte, explica que en su libro ha seleccionado ocho diseños para recorrer su trayectoria profesional y que, además, incorpora patrones para que la gente los confeccione.