Hay gente que cree que los jóvenes solo se preocupan de beber cerveza y perrear, pero hay alguno que además también se preocupan por el cambio climático. Es el caso de Belén Hinojar y Carmen Huidobro, creadoras de Climabar, una cuenta de Instagram que crea vídeos virales para concienciar sobre el cambio climático. Pero, ¿de dónde sale la idea? "El tema lo empezamos durante la pandemia, cuando todo el mundo empezaba sus proyectos personales", explica Carmen, que afirma que mientras había gente que hacía bizcochos ellas quisieron rentabilizar el beber desde casa pero hablando de la "mayor crisis a la que se enfrenta la humanidad".

Pero, ¿en que creen que se equivocan las personas que divulgan sobre cambio climático para que la gente no se entere? "No saben quién es su público", destaca Belén, que pone de ejemplo el marketing usado por Shakira. "¿No podemos coger y hacer lo mismo con la crisis que va a afectar a toda la humanidad?", pregunta Belén Hinohar mientras que Carmen Huidobro explica que se debe explicar los cambios en el medio ambiente contando cómo le afecta a la gente, por ejemplo, en el coste de algunos productos. Además, critican cómo hay empresas que usan la palabra sostenibilidad para quedar bien, pero en el fondo es puro 'engaño'. "Si algo está hecho con ropa reciclada parece que no importa que lo haya hecho un niño", lamenta Hinohar, que reflexiona sobre el papel de Greta Thunberg: "Pobrecita, tiene mas escrutinio que el CEO de una petrolera". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba.