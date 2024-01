Andrea Ropero charla con Claudia Tecglen, una emprendedora, comunicadora y psicóloga. También fundadora de Convives con Espasticidad, una discapacidad que ella misma tiene y que, explica, va acompañada de "dolor, falta de movimiento y espasmos".

En el vídeo sobre estas líneas, Claudia comparte su experiencia con la discapacidad y recuerda que cuando empezó en la escuela "solo me aceptaban en educación especial los colegios públicos y privados", salvo uno que accedió "a la gran adaptación que necesitaba para acceder a la educación que me permitiría tener una vida digna, que es ponerme el aula en la planta de abajo". Afirma que aquello siguió pasando, pues en el instituto tuvo una operación y "me ofrecieron ir a Garantía Social, sabiendo que yo no puedo ser albañil".

En 2022, Claudia Tecglen recibió el premio Princesa de Girona Social, un día que, asegura, "fue muy importante", si bien para ella "el más importante fue a los 16 años cuando por primera vez pude ponerme los zapatos sola".

Sobre el cambio en la Constitución de 'disminuido' a persona con discapacidad, señala que, más que una deuda social con la discapacidad, "me lo tomo como un primer pago de la hipoteca de la deuda" y asegura que "me encontraré satisfecha cuando ninguno de los padres de Convives con Espasticidad o de mi consulta tengan temor". En este sentido, señala que el desempleo entre personas con discapacidad "es del 75%" y que "la discapacidad es cara y empobrece".