En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para abrir un debate en 'Hablando se enciende la gente' sobre la vivienda en España. Una mujer afirmaba que en la actualidad "o te asocias con alguien, o no puedes coger un piso". Incluso, la señora admitía con humor que se casó "porque si no no podía alquilar un piso".

Sin embargo, un hombre destacaba que el problema era que la gente quería vivir en el centro o en determinados barrios donde el alquiler estaba "demasiado alto": "Te vas a las afueras o a otros barrios y no está tan alto. Si te vas luego a las poblaciones exteriores de Madrid capital, están tirados de precio". "Lo que pasa es que todos queremos que vivir en el centro", insistía el hombre. Pero Thais Villas recordó al señor que "en en los alrededores también está caro".

Este hombre también contó su experiencia al ser el dueño de un chalet en la Sierra que tenía alquilado. "Yo pago mis impuestos y encima tengo que pagar un seguro para que me abonen la mensualidad, o sea, para que si no me lo pagan el seguro se encargue de echarles. Además tengo una alarma", criticó el hombre, que reflexionó en el vídeo: "Si a mí me aseguraban que no me iban a okupar la vivienda, el chalet lo pondría más bajo". "Es que tengo que llegar a eso y no puedo dormir porque estoy pensando en si me lo okupan o no me pagan", afirmó el hombre, que destacó que el chalet lo tenía por haber "trabajado 12 ó 14 horas como un gilipollas".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.