El Intermedio sale a la calle para poner a prueba a los ciudadanos, ¿sabrán decir si las frases de la reportera pertenecen a versículos de la Biblia o, por el contrario, son frases sacadas de una canción de Alejandro Sanz?

"Los reconfortaría con mi boca y mis labios no dejarían de moverse" o "Tú me das la fuerza para seguir haciendo del barro mi camino", son dos de las frases que la periodista ha extraído. Una pertenece a una canción del intérprete madrileño y la otra forma parte de las sagradas escrituras, ¿sabrías decir cuál es cuál? Ponte a prueba en el vídeo principal de la noticia. "Eso no puede ser la Biblia de ninguna forma, es un poco porno", asegura una de las entrevistadas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.