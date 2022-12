Sandra Sabatés informa durante el directo de El Intermedio de una última hora relacionada con la decisión del Tribunal Constitucional. Y es que en el pleno del Tribunal se ha impuesto la mayoría conservadora al ser estimadas las medidas cautelarísimas a petición del PP, lo que significa que se paraliza la reforma del tribunal que estaba en trámite y que fue aprobada el jueves por el Congreso de los Diputadas y que estaba pendiente de su convalidación en el Senado.

"O sea que han votado que se quedan", afirma El Gran Wyoming, que ironiza sobre que aquí "no hay conflicto de intereses": "Pues enhorabuena a los dos magistrados que han votado su propia renovación a pesar de tener su mandato caducado hace meses, porque se aseguran seguir en el sillón unos cuantos mesecillos más". Además, Wyoming da las "condolencias a todos los españoles" con una irónica reflexión: "Si se puede paralizar que el Parlamento tome sus decisiones, ¿para qué vamos a hacer elecciones?, mejor que decidan estos señores, porque está claro que nosotros no estamos a la altura y España no es un país maduro".