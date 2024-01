"¡Madrileños, dadme más gasolina que voy a quemar la carretera a base de trompos!", grita 'Isabel Díaz Ayuso' mientras conduce en un monoplaza por el nuevo circuito de Madrid que acogerá el GP de España del Mundial de Fórmula 1 a partir de 2026.

La 'presidenta' madrileña, interpretada por Cristina Gallego, expresa emocionada que se trata del mejor circuito del mundo, pues asegura que tiene todo lo que le gusta, "velocidad, competición y muchos coches juntos, como si fuera un atasco en la M-30", apunta.

"¡Rabiad catalanes, os quedasteis con el Mobile World Congress, pero yo me quedaré con la F1!", espeta, y añade: "A ver qué cara se le queda a Puigdemont". "Si lo mete en el maletero de este coche, buena cara no va a tener", indica su acompañante, aunque esta se muestra convencida de que este no acudirá porque será "la carrera más española que exista".

Esta explica que no habrá boxes, pero en su lugar existirán bares para "parar a tomarse una cañita" y detrás de los coches correrá un toro como el de los Sanfermines. "Sí, claro y el 'safety car' lo conducirá Esperanza Aguirre", bromea el copiloto Mateo, ante lo que esta reconoce no haberlo pensado, pero se apresura a llamarla para proponérselo.

Además, comenta que en su circuito se podrá hablar por el móvil mientras se conduce porque "hay libertad y 5G", dice, y que de la música se encargará Nacho Cano. "No sabes la de dinero que va a dar esto. Si tiene gasto cero, las carreteras ya están puestas, los coches los ponen las escuderías y las azafatas ya las han quitado los progres", sostiene.