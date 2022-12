ENTREVISTA DE GUILLERMO FESSER EN 'I WANT TO LIVE IN AMERICA'

Bob Woodward, periodista del 'Washington Post': "Los asesores de Trump le roban documentos de su despacho por miedo a lo que pueda firmar"

Guillermo Fesser entrevista en este vídeo de El Intermedio al periodista del 'Washington Post', Bob Woodward, la "crisis de Gobierno que está atravesando Donald Trump": "Sus asesores le roban documentos del Despacho Oval por miedo a la reacción que pueda desencadenar".