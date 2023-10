¿Creen los españoles en pedir ayuda a los amigos para, por ejemplo, conseguir trabajo? ¿Alguno de sus amigos ha llegado muy lejos? ¿Le dejaría un amigo 50.000 euros? Thais Villas sale a un barrio rico y uno obreropara saber cómo de lejos llega la amistad de los españoles.

"No creo en ese favoritismo del enchufe, el enchufe me parece una cosa odiosa, yo creo mucho en tu valor personal", afirma una vecina de un barrio rico a Thais Villas, que responde rotunda: "Hay veces que tu valor personal no vale, porque no hay manera". Aunque la mujer afirma que lo sabe, insiste: "No creo en ese amiguismo, tendríamos que erradicarlo". Sin embargo, otra mujer de una barrio rico explica que "las conexiones sirven". Por su parte, una mujer de un barrio obrero destaca cómo se ayudan entre su grupo de amigas asegurando que cuando una va a dejar el trabajo, recomienda a una amiga a sus jefes.

Por otro lado, un hombre de barrio rico asegura que entre sus amistades se encuentran varios exministros y que, incluso, con una juega al golf. Eso sí, al hablar del Gobierno actual, formado por PSOE y Unidas Podemos, el vecino de barrio rico reconoce que no es lo mismo: "De este Gobierno no tengo tantos amigos". "No sé por qué me lo imaginaba yo", destaca, entre risas, Thais Villas.