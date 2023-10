Con motivo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional de febrero de 2020, Thais Villas, salió a las calles para conocer la opinión de la ciudadanía. Pero claro, el punto de vista cambia según el barrio en el que pongas el micrófono. El SMI, que por entonces se situaba en 950 euros, resultaba insuficiente para las personas de barrio obrero. Sin embargo, los residentes de un barrio rico no tenían la misma opinión.

Uno de los máximos exponentes de su discurso en este vídeo es una joven empresaria con tres restaurantes, que aseguraba que ella podría vivir perfectamente con esa cantidad de dinero. "La compra es muy barata comparada a otros países, el transporte público está tirado, puedes irte a comer a cualquier restaurante económico con buen servicio y comida. No veo el gran problema", aseguraba ante la reportera de El Intermedio.

El problema, según ella, era que "la gente quiere trabajar poco y cobrar mucho. "Eso no puede ser y hay que esforzarse bien. Cuando eres joven ganas menos y con el progreso vas ganando más. Si llegas a los 50 y tienes un sueldo bajo es porque a lo mejor no te has esforzado lo suficiente para llegar a ese buen trabajo con beneficios". "Hay que ser más ecológicos", reflexionaba también.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.