El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España ha recibido muchos apoyos pero, a su vez, el rechazo de la oposición del Partido Socialista. De hecho, como expone Dani Mateo, un concejal del Partido Popular de Valladolid, Rodrigo Nieto, ha expuesto que este hecho no es una prioridad para los españoles.

En el ayuntamiento vallisoletano se votaba una moción en defensa del pueblo palestino y denunciando el genocidio del Estado de Israel. El edil vallisoletano "ha rechazado esta propuesta con un argumento muy poderoso, España está con Israel, y tiene pruebas", afirma Mateo.

"Fíjense en lo que piensan los españoles sobre Palestina, el televoto de España en Eurovisión fue para Israel", ha afirmado Nieto en el pleno. "No hay más preguntas, señoría", responde Dani. "Tiene toda la razón, España dio 12 puntos a Israel, y ¿cuántos dimos a Palestina? cero, patatero", añade. "Ahora me vendréis con la excusita de que no participa... es que si estáis poniendo peros a todo", indica Mateo.