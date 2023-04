Thais Villas se ha trasladado hasta un un colegio público para hablar con los niños sobre higiene personal. ¿Creen los niños y las niñas que es importante tener una importante higiene personal?, ¿por qué es tan importante lavarse el pelo, ducharse o lavarse los dientes? "Me lo dijeron mis padres ayer, pero no me acuerdo", reconoce un niño mientras que una niña afirma que "si no te duchas hueles mal y no quieres apestar a la gente".

Además, el grupo de niños y niñas habla de cómo llevan el tener que cortarse las uñas. Confiesan quién es su persona favorita para cortarles las uñas. Por ejemplo, un niño protagoniza un divertido momento cuando Thais Villas le pregunta si le gusta que le corten las uñas. El pequeño pone una cómica cara y grita que "no". ¿El motivo? "No me gusta hacerlo porque luego me pican las rodillas y no puedo rascarme", confiesa el pequeño.

