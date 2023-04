¿Qué importancia le dan los niños a la higiene personal? ¿Cada cuanto se lavan las manos, los dientes, o se duchan? Thais Villas ha planteado estas y otras preguntas a algunos alumnos de un colegio público, como Alicia, que asegura que "si no te duchas hueles mal y no quieres apestar a la gente". Por su parte, Enzo opina que "es bueno para la piel y si tienes dolor de cabeza te lo quita".

Los pequeños y pequeñas aseguran a Thais Villas no sentir predilección por lavarse los dientes, aunque en el caso de Julen "me paso el cepillo diez veces de izquierda a derecha". Respecto a cortarse las uñas, Álvaro explica que no le gusta porque "luego me pican las rodillas y no puedo rascarme". Sin embargo, Alicia apunta en el vídeo sobre estas líneas que su madre es su persona favorita para esta tarea: "Me lo hace con mucho cuidado, va poco a poco y mi padre va en plan 'vamos, que tengo que hacer la cena'".

También cuentan que se suelen duchar un día sí y otro no, aunque Daniel es más concreto y afirma que "algunos días me lavo el culo y otros me ducho entero". Irene asegura que podría pasar "una semana entera" sin ducharse, mientras que en el caso de Simón podría llegar a "un mes". A Alicia, por su parte, le gusta que le cronometren cuando se ducha y su récord es "un minuto con tres", pero Daniel confiesa que "salgo arrugado". Álvaro, sin embargo, comenta que le gusta su pelo como está y no quiere mojárselo: "¿Tu te peinas?", le responde su compañera María.