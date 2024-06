La temporada de El Intermedio llega a su fin. Después de varios meses navegando por las aguas de la actualidad, el barco llega a puerto y toda su tripulación espera para despedirse a bordo del barco del programa.

"Qué profunda emoción", canta Wyoming. "Al final hemos conseguido llevar el barco a buen puerto", afirma el 'capitán', "lo cual ha sido toda una odisea con esta tripulación de mierda que tengo", añade.

"Quizá se haya mareado alguno durante la travesía, no pasa nada, yo también, el oleaje no me afecta... pero los lobos de mar desayunamos whisky doble y esa es la causa", argumenta. "Espero que les haya gustado el programa pero, en cualquier caso, su opinión nos la pela siento que se enteren así...", añade.

"Nosotros, nosotras, echamos el ancla esta temporada pero, recordad que zarparemos a la vuelta del verano", anuncia Sandra Sabatés. "Volvemos en septiembre con más pero no mejor... porque es imposible, aquí en El Intermedio", concluye Wyoming.