Así defiende un médico antiabortista los locales provida: "Decir que nosotros imponemos o violentamos son visiones paranoicas"

Una ley penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Debido a ello, los grupos antiabortistas han abierto locales en los alrededores de estas clínicas para así seguir abordando a las mujeres que acuden a ellos. Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de charlar con Jesús Poveda, un conocido médico, activista antiaborto y promotor de estos locales.

Poveda expone que cuando él estudio medicina le dijeron "que la vida humana empieza en la fase embrionaria y, yo como médico, me propuse hacer algo". Esto le llevó a crear una escuela de rescatadores donde dicen que "el aborto no es la única opción". El médico indica que las clínicas se enfadan con ellos porque, con sus actuaciones, se reducen el número de abortos. "A mí los negocios donde se acaban con vidas humanas no me gustan", argumenta.

El médico afirma que "siempre que podamos ayudar a una mujer, estaremos ayudando a una mujer". Ropero le pregunta si realmente considera que las mujeres "no tenemos suficiente información o que no somos suficientemente maduras para ejercer ese derecho". El doctor indica que algunas mujeres que van a abortar "porque no tienen otros recursos y nosotros les decimos '¿qué necesitas para no abortar?'". "Decir que nosotros imponemos o violentamos, con perdón, son visiones paranoicas", añade.

Sobre el acoso a las trabajadoras de la clínica Dator, Poveda lo niega. Ropero le pregunta por sus detenciones, y el doctor aclara que él hace "asistencia durante 364 días" y le detienen "una vez año porque me siento". "Me detengo ahí, la policía me dice 'levántese' y yo no me levanto", argumenta.

La reportera le expone el contenido de un cártel que se puede ver en el local provida en el que se lee que el aborto puede provocar cáncer de mama. "No hay ningún estudio que vincule el cáncer de mama con el aborto", expone Ropero. El doctor responde que quizá hay que corregir algunas cosas. "Como médico puedo decir que no hay ninguna vinculación y lo corregiremos", afirma, "mientras haya mujeres que acuden a abortar porque no tienen recursos nosotros estaremos aquí para ofrecerles recursos".