Dani Mateotiene en su poder "el álbum de las manifestaciones" contra la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. Y es que en estas manifestaciones se ha visto mucho fervor religioso, pero sus plegarias no han servido de mucho. "Ojo, que con las oraciones han hecho como con las canciones, tunearlas según la causa", afirma Dani Mateo que enseña en El Intermedio el rezo viral de una mujer para "salvar a España".

Pero no es la única manifestante que deja alucinado a El Gran Wyoming. El presentador de El Intermedio no da crédito al escuchar la defensa de una mujer a rezar el rosario. "Los verdaderos científicos reconocen la existencia de dios, si no no lo son", insiste la mujer, a la que Wyoming responde de forma irónica: "Además, funciona como un reloj, tú rezas un rosario e invisten a Feijóo porque dios existe, si no existiera saldría Sánchez".