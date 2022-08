A principios de junio, El Intermedio analizó el protocolo previsto por la Comunidad de Madrid para la sanidad pública que, ante la escasez de médicos en verano, señalaba a las enfermeras y el personal administrativo como los responsables de valorar al paciente y determinar cómo actuar.

Cristina Gallego fue la encargada de 'aplicar' este protocolo con Dani Mateo en el papel de un paciente con el brazo perjudicado: "Me duele muchísimo y se me está poniendo azul, o me lo he roto o me estoy convirtiendo en pitufo", comentaba el colaborador, al que Gallego no dudaba en dar cita para dentro de un mes como primer paso de este procedimiento de actuación que resumía con un 'refrán' "cura sana, culito de rana, si te duele hoy, da igual, ya te llamaremos mañana".

En el vídeo sobre estas líneas, Gallego y Mateo 'demostraban' qué pasaba en los casos en que el enfermo necesita atención médica y era derivado a otro centro o en los procesos de urgencia, donde la enfermera "iniciará las actuaciones correspondientes hasta que acudan los médicos": "Así es la sanidad pública madrileña, llenando de ilusión el corazón de sus pacientes... de estar empadronados en otro sitio", sentencia la colaboradora.

