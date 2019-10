Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a Albert Sales, profesor de Ciencias Políticas y Sociales. El experto analiza el 'sinhogarismo' un problema de toda la sociedad que afecta a 31.000 personas en España.

"Estamos en una sociedad que culpabiliza a las personas que viven situaciones de pobreza", lamenta el experto, quien, además, señala que este discurso social hace que las personas que sufren este problema piensen que "es un fracaso personal".

Y es que Sales afirma que "ya sea porque no se ha formado lo suficiente o por estar mal en el trabajo", la sociedad "siempre tiene razones de modo que esta persona siente que ha fracasado en todos los aspectos de su vida".

Albert Sales destaca el exitoso modelo de Finlandia: "Toda su estrategia pasa por poner la vivienda primero y luego el apoyo social". Además, el experto recalca que "el gran éxito de Finlandia es la prevención".

Por último, Sales concluye afirmando que que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna "no es una cuestión de ayudas sino de derechos".

Otros momentos destacados

Además, Andrea Ropero ha entrevistado a Rocío, una mujer de 28 años que ha tenido que pasar tres de ellos en la calle. Ahora, ha comenzado una nueva vida gracias al programa de la Fundación Hogar Sí, 'Housing First', y ha querido contar su historia a El Intermedio: "Llega un momento que no esperas nada de nadie. La sociedad me dio de lado" .