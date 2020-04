Días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma los centros escolares españoles cerraron sus puertas por la crisis del coronavirus. Y, desde hace unas semanas, todos los alumnos se están viendo obligados a seguir con su formación de manera online.

Sin embargo, para muchas familias esto no es posible por la falta de recursos. En este sentido, Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia de Save the Children, ha advertido que "las familias monoparentales son las que tienen un mayor porcentaje en la falta de conectividad". De hecho, "el 18% no tiene ordenador y el 8% no tiene Internet".

De hecho, este plan está originando bastantes problemas ya que el Ministerio de Educación ha detectado que el 12% de los alumnos no se conecta a esas clases virtuales, y no por falta de interés sino por un problema de desigualdad.

Por ello, desde la organización piden que se facilite el acceso de todos alumnos a los materiales pertinentes para seguir las clases online. "Que hagan un préstamo online o acuerdos con empresas para que realmente se pueda seguir la educación" de manera virtual, es lo que ha pedido Catalina Perazzo.

Si bien, según explica en esta entrevista con Andrea Ropero, no es solo la brecha digital o social lo que preocupa, sino que también hay una brecha entre centros. "Solo el 40% de los centros escolares tiene un entorno virtual de aprendizaje y aquellos con alumnados desfavorecidos no tienden a utilizarlo".

Además, en Save the Children se han entrevistado con más de 1.500 familias, que han explicado que no solo les preocupa "la parte educativa, a la que no tienen un acceso adecuado, sino también el ocio o la alimentación". "Muchos niños, la única comida que hacían eran en los centros escolares y las becas de comedor no están siendo suficientes".

"Si no tomamos las medidas adecuadas, esta emergencia sanitaria puede desembocar en una crisis social. Tenemos en nuestra mano el conseguir que este desfase sea mínimo y que no se traduzca en un desfase social aún mayor", ha sentenciado Perazzo.

Otros momentos destacados

Andrea Ropero también ha querido saber cómo está viviendo la farmacéutica Carmen Álvarez el coronavirus. La joven ha contado emocionada cómo es su trabajo en tiempos de coronavirus: "Ahora lo valoro".

Por otro lado, la psicóloga Ana Escobar ha explicado cómo se puede llevar mejor el confinamiento durante el estado de alarma. En este vídeo detalla las pautas a seguir.