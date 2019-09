La reportera Andrea Ropero entrevista a Jesús Maraña, director de 'Infolibre', que es el medio que ha destapado el escándalo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, y Avalmadrid.

Maraña asegura que tras las investigaciones que han llevado a cabo hay tres frentes: "Por un lado, se han demostrado claramente las gestiones que Isabel Díaz Ayuso hizo para tener tratos de favor en relación al préstamo que Avalmadrid había concedido a una empresa de sus padres".

En segundo lugar, el periodista habla de "unas donaciones que Ayuso y su hermano aceptan y que contienen todos los elementos de delitos de alzamiento de bienes".

"Cualquiera puede pensar que no pasa nada si uno no devuelve 400.000 euros que nos han prestado y tampoco pasa nada si uno no paga los impuestos", concluye Maraña. Así, señala que además se trata de un cargo público, apuntando a que Ayuso ya lo era en ese momento ocupando un cargo importante en un gabinete del PP.

Para determinar las responsabilidades políticas, el periodista considera esencial la función de la Comisión de Investigación Parlamentaria. A esta habría que sumar una vía jurídica, "que debería de abrirse y se abrirá".

Además, recuerda que el de Isabel Díaz Ayuso no es el único caso. "Diez exconsejeros supusieron un 10 millones de euros por prestamos impagados. Hay que ver cuánto dinero público se ha extraviado o no se ha intentado recuperar".

Más allá de las consecuencias penales que pueda tener, Maraña considera que es más importante la lección política: "Ayuso ha sido investida cuando ya había indicios acumulados a toneladas sobre operaciones irregulares".

Ciudadanos apoya la comisión de investigación a Avalmadrid

¿Por qué ahora Ciudadanos apoya la comisión de investigación a Avalmadrid? Maraña cree que es porque "no pueden hacer otra cosa": "Hasta Vox la apoya".

Preguntado entonces por qué han apoyado la investidura de Ayuso cuando ya había indicio, el periodista cuenta que "o no quiso tomarse los indicios en serio, o bien le interesaba tener a su lado una presidenta débil o entredicho".

Por último, el director de 'Infolibre' adelanta que aún tienen detalles sobre el caso por comprobar, confirmar y publicar. "Mañana contaremos que Avalmadrid encargó investigar solo lo que es la concesión del préstamo, pero no el seguimiento de por qué no se devolvía el crédito", señala.