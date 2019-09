Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre la comisión para investigar su relación con Avalmadrid que han propuesto PSOE, Más Madrid y Podemos. Y es que, sus socios de Gobierno, Rocío Monasterio e Ignacio Aguado, se han sumado a esta comisión.

Al ser preguntada por este tema, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha señalado que "Ignacio Aguado y Albert Rivera pasarán por esta máquina y yo les apoyaré".

Sin embargo, Díaz Ayuso ha intentado evadir las preguntas sobre la mala relación y la deslealtad que puede suponer el apoyo de Ciudadanos a esta comisión.

Por otro lado, también ha querido referirse a Íñigo Errejón y Ángel Gabilondo, de quienes ha dicho que "no aceptan los resultados electorales y que el Gobierno no es suyo": "Me van a poner palos en la rueda, es una destrucción del adversario en lo político y personal".

"Van a llevarme a esa comisión para desprestigiarme, pero estoy centrada en trabajar y no bailarles el agua. Yo voy a ser fiel compañera del señor Aguado y acompañaré a mis consejeros para que su trabajo brille", ha sentenciado".