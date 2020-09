Andrea Ropero entrevista al periodista Fernando Garea, uno de los mayores conocedores de los entresijos del PP. Casado ha señalado, en alusión a la 'Operación Kitchen', que "caerá quien tenga que caer" y que no está para arropar a ningún compañero. Según analiza Fernando Garea, es lo único que el actual líder del PP podía hacer.

"Casado tiene que hacer algo que le diferencie de la etapa anterior. Dentro del PP, que suele ser una olla en ebullición en estos casos, hay quien sostiene que hay que cambiar de sede, cambiar de siglas e incluso cambiar el nombre del partido. Hay quien sostiene también que se debería celebrar un congreso extraordinario que marque una etapa distinta", explica Garea, que añade que ninguno de estos puntos será fácil para Casado, pues ha incorporado en su Ejecutiva reciente a personas que proceden de la época de Rajoy.

Pero, ¿veremos a Casado romper absolutamente con Mariano Rajoy? "No tendrá más remedio. Casado ya mató al 'abuelo' y se diferenció de Aznar. Ahora si se separa de Rajoy tiene una contraindicación pues le acelera la división interna", explica Fernando Garea en El Intermedio, que no descarta ver a Rajoy imputado en la 'Operación Kitchen'. "No es creíble que Fernández Díaz pusiera en marcha esa operación sin autorización de Mariano Rajoy", añade el periodista.

