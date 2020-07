Andrea Ropero ha entrevistado a un joven que, tras ser despedido, ha tenido que acudir a las ayudas de una asociación. Esteban Garabaglia tiene 31 años y hasta hace poco era director de una óptica. "Llevo desde hace cuatro meses sin cobrar nada y la única opción que tengo es ir a iglesias, a Cruz Roja y a asociaciones para poder comer", ha explicado después de narrar que ha sido despedido a causa de la crisis del coronavirus.

Su sueldo pasó de "más de 2.000 fáciles a no tener nada". "Los primeros meses tenía algo ahorrado, podía mantener a mi pareja, a mi madre pero ya este mes me he tenido que volver con mi madre porque no he podido pagar nada" ha asegurado.

Según ha contado a El Intermedio, esta es la primera vez que tiene que pedir ayuda: "Es bastante complicado. Yo cada vez que vengo aquí estoy un par de días jodido porque no es un plato de buen gusto tener que estar esperando a que te ayuden. Las compañías de teléfono tampoco te perdonan nada... y si no hay dinero estás sufriendo, como mucha gente".

Además, Esteban reconoce que no tiene ningún tipo de optimismo: "No creo que se solucionen las cosas, no veo ningún tipo de solución al corto o medio plazo". Y es que afirma que jamás se imaginó en una situación similar, y solo se ven cambios "para algunos".

España unida contra la crisis del coronavirus

Andrea Ropero ha acudido hasta la sede de una asociación solidaria y además de entrevistar a Esteban ha podido escuchar a ayudantes que se sienten privilegiados y a personas que han conseguido sobrevivir gracias a las ayudas.