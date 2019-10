Andrea Ropero ha querido conocer en El Intermedio si el expresident de la Generalitat, Artur Mas, se presentará a las próximas elecciones para el Govern, después de que finalice su inhabilitación el 23 de febrero de 2020.

"Hoy la respuesta es no", ha respondido el expresident, que ha rehusado de ofrecer un 'no' rotundo a la periodista.

"Ya lo veremos", ha continuado el líder independentista, que ha incidido en "no llegar a la conclusión de que dará el paso": "En absoluto, no llegue a esa conclusión. Tampoco le he dicho que sí. Hoy es no", ha sentenciado Mas.