Andrea Ropero entrevista en este vídeo de El Intermedio a Artur Mas, expresident de la Generalitat. El político catalán afirma que condena "rotundamente toda la violencia, no solo la de algunas personas, sino, también, el uso desmesurado de la fuerza policial".

Eso sí, el expresident defiende a los Mossos d'Esquadra: "No se puede criminalizar a todo un Cuerpo como los Mossos, son los mismos que actuaron contra los actos terroristas en Cataluña".

Además, Mas destaca que el movimiento independentista "no puede salir del carril central del pacifismo que tiene desde el principio". Por último, Mas declara que "la sentencia del Tribunal Supremo hiere y rasga emociones, sentimientos y espíritus porque es injusta".

Por eso, aunque destaca que no justifica la violencia de los manifestantes independentistas, también recalca que "hay que entender que que el Estado se niegue a dialogar con un movimiento pacífico, hiere y rasga", algo que "no conviene a nadie".

Por todo ello, Mas concluye la necesidad del diálogo entre el Gobierno y el Govern: "Esta pugna no se va a ganar por 10 a 0". Mas afirma que él no convocaría elecciones anticipadas en Cataluña y afirma que aunque ahora mismo no se presentaría a las mismas, no descarta hacerlo más adelante: "Ya veremos".