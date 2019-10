Se cumplen dos semanas desde que el Tribunal Supremo condenase a penas de prisión a los políticos juzgados por el procés. Artur Mas, expresidente de la Generalitat, reconoce que no se siente "responsable": "Eso fue una decisión, injusta y errónea del Tribunal Supremo. Yo sí soy responsable directo del proceso soberanista en Cataluña, no me escondo de eso".

Además, Mas explica que por ser el primero en poner las urnas le han condenado, no a prisión, y le han "perseguido duramente desde el punto de vista económico con multas de cinco millones de euros para diez personas".

Por ello, defiende que ha sido "víctima de esa represión del Estado que no lleva a ninguna parte. Esto no acaba con el proceso soberanista, ni con las mayorías independentistas, ni con las manifestaciones en la calle, es inútil".

El expresidente también explica que nunca ha querido sentirse víctima: "Soy consecuente y coherente con mis actos, los asumo. Entiendo que no tiene sentido ser condenado por facilitar que la gente vote en pleno siglo XXI. Siempre pedimos un acuerdo para votar y no se nos concedió ni el diálogo para la materia".

Además, se hace cargo de sus "responsabilidades: "Soy responsable de haber ayudado a que la gente votara en Cataluña, responsable de cumplir mandatos del Parlamento catalán y de canalizar un movimiento pacífico. Pero eso no es negativo", aclara.

Condena todo tipo de violencia de las protestas

Preguntado por si condena la violencia que se ha vivido durante alguna de las protestas en Cataluña contra la sentencia del procés, Mas defiende que condena "rotundamente toda la violencia, no solo la de algunas personas, sino también el uso desmesurado de la fuerza policial".

Además, explica que va a existir una investigación a los Mossos d'Esquadra: "Puede haber habido algún exceso individual, pero me he esforzado en hacer entender que eso no puede llevar a la criminalización de todo un cuerpo como los Moossos, que son los mismos que actuaron contra los actos terroristas en Barcelona y la misma Policía también ha estado al lado de tanta gente el 1 de octubre cumpliendo sus funciones", ha sentenciado.

También defiende que el conseller de Interior "tiene que permanecer en sus puesto". "Entiendo que Torra diga que hay que investigar conductas que puedan haber excedido al normalidad, y también al conseller cuando defiende al cuerpo de los Mossos, porque globalmente hace las cosas bien", puntualiza el expresidente catalán.

En este sentido, Artur Mas ha declarado que, aunque no justifica la violencia, el hecho de "que el Gobierno se niegue a dialogar con el independentismo no conviene a nadie".

No descarta presentarse a las elecciones catalanas

Artur Mas también ha asegurado durante su entrevista con Andrea Ropero que "hoy no" se presentaría a presidir la Generalitat, aunque no descarta que pueda volver a concurrir como president cuando acabe su inhabilitación el 23 de febrero de 2020.