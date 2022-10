Después de denunciar los abusos y violaciones que sufrió por parte de un religioso de su colegio siendo niño, Alejandro Palomas ha escrito un libro para contar el terror que sufrió y que le ha marcado la vida. El pederasta religioso que abusó de él y le violó cuando tenía ocho años murió el pasado viernes. Alejandro Palomas habla sobre todo ello con Andrea Ropero.

"Quiero que quede claro que sufrí abusos y dos violaciones", afirma el escritor, que insiste en que "todo el mundo sabe qué es abusar pero hay que decir cómo es que abusen de ti": "Me manoseaba, intenta penetrarme, me callaba, me encerraba... vivir en el terror más absoluto durante un año y, dentro de ese terror, hubo dos violaciones".

"Siempre me decía '¿ves lo que me haces hacer?' cuando eyaculaba sobre mí", recuerda Alejandro Palomas, que explica que le "apartaba como que le daba asco": "El culpable decía que era yo porque le hacia pecar". "Me morí, no lo encajé, ya no fui el mismo nunca más", afirma el escritor, que cuenta que en "los niños que son abusados hay una parte de ellos que se muere": "Ya no estás más, vives en una silla de ruedas emocional". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba.