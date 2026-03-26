El alcalde de El Recuenco cuenta a Isma Juárez las ventajas de ser un regidor joven: "Esperan menos y es más fácil sorprender"

El reportero se ha trasladado hasta este pequeño municipio de Guadalajara, que tiene solo 80 habitantes, para conocer a su alcalde: Kike Collada. El regidor de este pueblo tiene, tan solo, 29 años.

'Un país en la riñonera' ha llevado a Isma Juárez hasta un pequeño pueblo de Guadalajara, El Recuenco. Este municipio cuenta tan solo con 80 habitantes censados. "Vaya, entran todos en un avión", señala. El reportero visita el lugar para conocer a su alcalde, Kike Collada, que tiene solo 29 años.

Kike es uno de los alcaldes más jóvenes de nuestro país y lleva en la alcaldía tres años. "Me queda un añito de legislatura", expone. Collada cuenta que su labor como alcalde oscila entre "estar supercontento y estar hasta las narices". "En el mismo día puedes sentir muchas sensaciones", añade.

Sobre los beneficios de ser un alcalde joven, Kike cuenta que "se esperan un poquito menos y es más fácil sorprender". Collada, además, ha conseguido ganar el político del año a nivel mundial. "Fíjate como ha hecho hincapié a nivel mundial", destaca Juárez.

Collada señala la importancia de que el pueblo tenga cada vez más habitantes. Isma cuenta que en el pueblo están buscando un cabrero. Kike explica que, por el momento, con que pueda controlar cabras y ovejas "vale". "Pero, cuidado, que aquí por el monte se puede encontrar alguna otra cosa", advierte: "Un bisonte".

Isma, además, charla con Midia, una joven que ha decidido trasladarse desde Barcelona hasta El Recuenco. En su familia hay tres niños y un joven de 21 años. "El núcleo familiar de Midia es de seis personas, el pueblo ya es tuyo", apunta el reportero.

Midia se traslado hasta el municipio ya que quería hacer un cambio de vida. "Cambiar el agobio y el estrés por la tranquilidad", expone. "¿Sabes que hay nueve bisontes?", le dice Juárez. "Sí, fuimos a verlos hace un par de semanas", responde ella. Isma le pregunta cómo de lejos debe ponerse de los animales para no estar en peligro. "Ya que no tienes niños, puedes acercarte bastante", le dice Midia.

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