"Aquí estoy de nuevo y en plena forma. Este maldito virus no ha podido conmigo", con estas palabras El Gran Wyoming vuelve, este lunes, a ocupar su puesto como presentador de El Intermedio después de haber permanecido confinado durante una semana por haber dado positivo en un test de Coronavirus. Desde que se fue ha pasado de todo: se ha llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga de transportistas y el Partido Popular tiene nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo.

En su primer día, y tras reconocer que Dani Mateo ha estado "a la altura del gran desafío que supone presentar El Intermedio", el Gran Wyoming ha aprovechado la ocasión para mandarle un mensaje a Feijóo: "No se fie de ese apoyo abrumador". "No todo serán aplausos y gritos de ánimo y si no me cree, pregúntale a su antecesor. A él también empezaron dándoles palmadas en la espalda y al final cambiaron las palmas por cuchillos", le advierte el presentador al político en el vídeo principal de la noticia.