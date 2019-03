Nazarenos con pistolas, jugadores de rol, un hombre con un cuchillo... ¿qué pasó realmente en 'La Madrugá' del 2000?

'La Madrugá' del año 2000 no se olvidará nunca en Sevilla. Esa noche de jueves santo el miedo se apoderó del centro de la ciudad. Varias avalanchas provocaron el pánico y el terror entre las miles de personas que se encontraban disfrutando de las populares procesiones.

Juan Miguel Vega es periodista de Canal Sur Radio y fue testigo de lo que ocurrió por las calles sevillanas. En este vídeo de Dónde estabas entonces explica que cuando vio "la riada de personas entrando en La Campana" se imaginó que "había alguien con una metralleta matando a gente".

"Aquella noche presidía el paso del Gran Poder y de pronto se escuchó un ruido estremecedor y agobiante, me pareció que era un atentado. Mi primera reacción fue mirar hacia detrás y despedirme", así lo recuerda José Leon-Castro Aonso, hermano mayor de una de las cofradías entre los años 2000 y 2004.

Han pasado 19 años, pero todavía no hay una explicación clara sobre lo que ocurrió. Juan Miguel Vega asegura que "la investigación de la Policía no ayudó a ofrecer una explicación razonable": "Se habló de un tipo con un cuchillo, de un grupo de jugadores de rol, de una imitación de la película 'Nadie conoce a nadie', incluso, de nazarenos con pistolas, pero no hay nadie que viera algo".

Por su parte, León-Castro considera que "se puso muy poco interés en probar nada y en saber qué fue lo que realmente ocurrió, eso estuvo perfectamente organizado y no fue ni un individuo ni un cuchillo, fueron bastantes locos".