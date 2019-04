El testimonio de una mujer que sufrió maltrato durante 23 años: "Tenía que escuchar a gente que decía 'algo le habrá hecho para que la trate así'"

En los años 90 nuestro país estaba muy avanzado en algunos aspectos, pero en otros nos quedaba un largo camino por recorrer, como con la violencia de género. Las víctimas mortales se empezaron a contabilizar en 2003 y desde entonces, ya han sido asesinadas 900 mujeres.

Macarena García sufrió maltrato durante 23 años y ha contado su testimonio en Dónde estabas entonces para dar más visibilidad y pedir a la gente que cuente su historia.

"Ya estábamos acostumbradas a los malos tratos porque era lo que había. De pequeña te enseñaban que si te casabas, tenías que estar con tu marido toda la vida", explica en este vídeo de Dónde estabas entonces.

Cuenta que "siempre ponía la misma excusa", que se "había caído": "Recuerdo que una vez un médico me dijo 'si estás sufriendo, dilo", pero yo tenía tanto miedo que decía que no y que había sido mi hijo que me había pegado con una grúa", señala.

Además, tenía que escuchar de gente de su alrededor "comentarios, como 'algo le habrá hecho para que la trate así' o 'si le ha hecho eso muy buena no sería, le estaría poniendo los cuernos'".

Sus vecinos también guardaban silencio, "se callaban porque no querían problemas. Lo escuchaban y nunca jamás me han preguntado".

"Creo que muchas mujeres están ya levantando la voz, lo importante es que hablen, que pierdan la vergüenza, que cuenten lo que han sufrido, que pidan ayuda. Se están dando cuenta de las cosas, pero todavía falta mucho camino", sentencia.

"Si la mujer es una guarra, habrá que partirle la cara": así se blanqueaba en los medios la violencia de género en los años 90

En los años 90 la violencia contra las mujeres se colaba en nuestras vidas a través de los medios, que hablaban de "crímenes pasionales" y permitían chistes como "mi mujer se pinta sola, lo que hace falta es colgarla".