Por unanimidad, Elsa se convierte en la expulsada del segundo programa de Divididos. Tras terminar la segunda ronda de preguntas, sus compañeros acuerdan que sea ella la persona que abandone el juego mientras el resto pelea por un bote que se repartirá de forma desigual.

En este vídeo puedes ver la reacción que ha tenido la concursante, que se muestra realista ante el resultado de la votación. "Si es que no he dado ni una. Es normal, yo me hubiera echado también", señala a cámara.