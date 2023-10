"Alfredo, alguna vez seremos libres de esas amenazas mortales?", pregunta Boris Izaguirre a Alfredo Corell, catedrático en Inmunología, en esta entrega de 'Desmontando' dedicada a la gran epidemia de la peste negra. La respuesta del experto es clara y poco esperanzadora.

"Yo me temo mucho que no, Boris", contesta sin titubear. El calentamiento global está influyendo mucho en la proliferación de estas pandemias, y esto fue lo que ocurrió con el COVID-19 "porque hay deforestación". "Estos virus, estas bacterias que antes en España no había quien las trajera, ahora las pueden traer, porque hay otra temperatura".

Y esto, insiste, "va a seguir siendo así". "Desde que se conocen las pandemias, cada año se producen más. Se llama zoonosis, que es cuando salta el virus o la bacteria de un bicho al hombre", explica Corell. "El 80% de nuestras enfermedades infecciosas vienen de animales; es decir, son zoonóticas".

"Esto va a seguir pasando. Y si seguimos maltratando el planeta, pasará más".