Wyoming responde a Ayuso: "Su novio no tiene una multa que pagar, ha emitido facturas falsas y eso es cárcel"

El Gran Wyoming ha estado en Conspiranoicos para una entrevista con Jokin Castellón donde ha tratado los temas de actualidad en España. Uno de ellos ha sido la investigación de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito fiscal y la defensa de la presidenta madrileña de su pareja.

El presentador de El Intermedio ha señalado que Ayuso ha implementado en su discurso afirmaciones que no son ciertas: "Estamos instalados en una dictadura bolivariana. Esto lo dice la persona que manda en la sombra en el Partido Popular. Esto lo dice abiertamente todos los días. Todos los días miente y nadie le dice 'es mentirosa, pero nos conviene'".

Y, además, señala que esas afirmaciones se extienden a la defensa de su pareja por la investigación que se le está realizando: "Ayer mismo dice 'todo el problema se resuelve a que mi novio tiene una multa que tiene que pagar'. Su novio no tiene una multa que tiene que pagar, su novio ha emitido facturas falsas por valor de millones de euros y esto es cárcel. Y la negociación que pretendía hacer con la Fiscalía no era por Hacienda, era para no entrar en la cárcel".