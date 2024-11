Ignacio Escolar, director de 'ElDiario.es', habló en Conspiranoicos con Jokin Castellón para hablar, entre otras cosas, sobre el vídeo Rubén Gisbert en una residencia de ancianos. "Me parece deleznable", afirmó el periodista.

"No es una cuestión de códigos éticos y morales. Ya sabíamos que no los tenía. Ahora sabemos que tampoco le preocupan los límites legales. Esto que ha hecho es impresentable. El fin no justifica los medios, pero es el fin también es mentir", insistió.

Y explicó: "Ningún periodista contaría algo así como si fuese un videojuego tipo Silent Hill. Esto trasgrede todas las normas éticas de mi oficio, y también las normas legales".