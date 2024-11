La concejala responsable de mayores del Ayuntamiento de Albal (Valencia), María José Hernández Ferrer, ha denunciado este jueves en 'Conspiranoicos' las mentiras de Rubén Gisbert sobre que había "48 ancianos sin medicación".

"Es mentira. Ha sido mentira desde el primer momento", ha criticado. Además, ha insistido en que "no solo es una dependencia pública, sino además es la casa de 48 personas que viven ahí. No es que no nos pidieran permiso a nosotros para grabarnos, no les pidieron tampoco a ellos".

"Cuando me lo contaron yo no sabía lo que me están contando", dice la concejala completamente sorprendida ante el bulo de Gisbert. "La directora que tenemos, es una persona muy previsora y subió a los ancianos a las plantas de arriba", cuenta. Así, ha insistido en que la directora del centro le llamó "por teléfono y me aseguró que estaban bien. Se inundó la parte de abajo donde tenemos la enfermería, donde pasan el día, pero los subió arriba.

.