Cristina Almeida: "Un padre se llevó a su hija para que no escuchara mi charla, y me preocupé por ella"

En la última entrega de Conspiranoicos, la invitada fue Cristina Almeida, abogada y exdiputada, quien ha compartido anécdotas de su vida. Entre ellas, ha recordado un episodio que la marcó: "Fui a dar una charla a un colegio y un padre se llevó a su hija para que no me escuchara. Fue la primera vez que me pasó algo así".

Más allá del gesto del hombre, Almeida ha reflexionado sobre lo que realmente le preocupó de aquella situación: "Me preocupé por ella", confiesa. "Esa niña iba a ser la continuación de ese señor. El odio que él sentía hacia mí se lo había transmitido a su hija".

E hizo referencia a la educación: "En el fondo, hay una tendencia a educar en el pasado, pero no explicando lo que fue realmente, sino vendiendo la idea de que todo tiempo pasado fue mejor".