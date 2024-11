Conspiranoicos ha centrado este jueves su programa en desmontar las noticias falsas y la operación contra las Fuerzas Armadas para desestabilizar España durante la DANA. Dentro de esa operación, hay vídeos de personas que simulan ser militares para lanzar bulos sobre lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana.

En uno de ellos, un falso sargento asegura "no van a dejar ir al Ejército ni venir ayuda humanitaria ni nada de eso" a la Comunitat. Señalando que ocurrirá "al revés, van a dar una de cal y otra de arena". "Las órdenes que dan los políticos son esas: inacción. Que mueran 10.000, 50.000 o 100.000, que no lo descartes, cuanto más, mejor", afirma, añadiendo que "no va a haber solución para Valencia".

"Eso va a llegar a una barbaridad que nadie se puede imaginar. Yo creo que van a ser 100.000 muertos", dice este falso militar. Sin embargo, ni sus afirmaciones ni su cargo son ciertos. El presentador Joakin Castellón ha desmentido junto con los expertos del programa que sea así: "No es militar ni ha pesado el Ejército en su vida". Y ha afirmado Castellón que se trata de una operación para generar "caos, desinformar y para intoxicar al Ejército".

Por su parte, la comandante en retiro Zaida Cantera ha sido contundente al escuchar a este falso militar: "Este no es militar". "Este es un fantasma, un payaso. Me parece indignante que intente hacerse pasar por militar. El informe no es un informe militar de las Fuerzas Armadas. La boina está mal. Lleva las insignias mal", ha desenmascarado Cantera.

Lo que hace este individuo, prosigue, es "trata de escenificar que es una autoridad". "Desde luego, no es que sea una autoridad, es que carece completamente de credibilidad", ha sostenido Cantera. Sobre el rollo coronel Truman de Rambo del falso militar, la comandante explica que "quiere dar un contexto para intentar dar veracidad a lo que él está transmitiendo".

Para ello, añade, utiliza una "institución que es muy valorada por la ciudadanía": "Cuando se hacen encuestas del CIS, las más valoradas son nuestras Fuerzas Armadas". "Con ello lo único que está haciendo es mancillar el buen nombre de las Fuerzas Armadas y es una caricatura que no se merecen nuestros militares que se han jugado y están jugándose la vida tanto fuera de las fronteras como ayudando a los valencianos", ha concluido.