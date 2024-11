Así negaba Ábalos, tajante, en laSexta Xplica haber cobrado comisiones: "No me he lucrado en absoluto"

El comisionista Víctor de Aldama ha señalado directamente al exministro José Luis Ábalos de cobrar 400.000 euros en comisiones, una información que el propio Ábalos ha desmentido a laSexta. "No me dieron nada", ha señalado.

Pero no es la primera vez que desmiente este tipo de informaciones relacionadas con el caso Koldo. Cuando se conoció la imputación de Koldo García en este caso de las mascarillas, Ábalos visitó laSexta Xplica para dar todo tipo de explicaciones a José Yélamo, que, de una forma muy directa, le preguntó si se había llevado o no comisiones.

"No, en absoluto", desmentía tajante el exministro, y añadía: "Me importa eso mucho, porque si algo no he hecho ha sido lucrarme. Yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que valga un millón, tengo el mismo piso en Valencia desde 1987. Por tanto, no me he lucrado en absoluto", decía rotundo, tal y como recordamos en el vídeo principal de la noticia, donde también puedes ver la declaración de Aldama en la que habla de diferentes pagos y diferentes formas de pago -como casas-.

"En alguna ocasión sí le he entregado dinero en el ministerio y se lo entregaba directamente a Koldo, que se lo daba al ministro. No sé el acuerdo interno que tenían", declaraba el empresario ante la Justicia.