Quequé: "Cospedal explicando la indemnización a Bárcenas es la nueva empanadilla de Móstoles"

LA GENERACIÓN EGB ENTRA EN LA 'ADULTESCENCIA'

Ya hace 14 años que Quequé grabó su primer monólogo en El Club de la Comedia, y ha lanzado una pregunta a su generación, la de la EGB: "¿Qué somos? ¿Viejóvenes? ¿Adultescentes?". "Me levanto, me miro al espejo, y lo mismo me ha salido una cana que un grano pajero", confiesa. Como miembro de la primera generación nacida en democracia, ha destacado las 'risas' que ésta ha traído: "Cospedal explicando la indemnización a Bárcenas es la nueva empanadilla de Móstoles". Con la sabiduría que le ha dado la edad, no ha dudado en lanzar un mensaje a los que han llegado después: "Joven y loco, esta noche entrarás en un bar y la madurez, sin saber por qué, te hará decir 'ponme un gin-tonic'. Y hasta hace tres días te tomabas chupitos verdes con nata encima, sin manos".