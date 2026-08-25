El monólogo de David Amor sobre los vuelos low cost: "Al aterrizar te ponen una música en plan 'hemos llegado de milagro'"

David Amor reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre las compañías de low cost: "Son una mezcla entre las fiestas de vuestro pueblo y el autobús escolar en sus peores tiempos".

David Amor llega al plató de El Club de la Comedia explicando que está "preocupado" antes de su monólogo: "No tengo claro si sabéis como me llamo". "En Madrid me empezaron a llamar 'el de las manos'", destaca el actor, que afirma que "es normal" que tenga las manos grandes: "Yo jugaba al balonmano".

"Mi gran problema fue llegar a Madrid, el viaje Galicia-Madrid", destaca el humorista, que afirma que llegó a la capital en "una compañía de low-cost, que viene a ser una mezcla entre las fiestas de vuestro pueblo y el autobús escolar en sus peores tiempos". "No te pones el cinturón, te lo atas", asegura David Amor, que destaca en el vídeo el mal rollo que hay cuando hay que sentarse. "Además, cuando aterrizas te ponen una música en plan, 'llegamos de milagro'", destaca David Amor.

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