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Vallín: "Es el fin de la carrera política de Ayuso, se ejecute como se ejecute este desenlace"

En la política todos sabemos que no es tener una crisis, "sino gestionar la crisis". "Tanto el PP a nivel estatal como el PP de Madrid no va a salir un manual de gestión de crisis", afirma Pedro Vallín en Al Rojo Vivo.

vallín nueva

La polémica por el caso del ático de Ayuso sigue centrando la actualidad. En Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín ha hecho referencia a las explicaciones dadas por Alberto Núñez Feijóo, asegurando que es como cuando en esas películas de misterio le preguntan a un sospechoso antes de decirle que es sospechoso, dónde estaba la noche del viernes y contesta "yo no le di seis puñaladas, tres de ellas por la espalda a nadie". "Fue un poco así lo de Feijóo", añade Vallín.

Vallín recuerda que en política no basta con afrontar una crisis, sino que hay que saber gestionarla. "La política todos sabemos que no es tener una crisis, sino gestionar la crisis", señala, antes de cuestionar la respuesta que están dando tanto el PP nacional como el PP de Madrid: "Aquí no va a salir un manual de gestión de crisis".

El periodista también reconoce que algunas de las explicaciones sobre el ático le resultan llamativas y considera que el inmueble se ha convertido ya en una imagen que "permea mucho en la gente". En este sentido, hace referencia a un reportaje de 'El País' sobre los áticos y establece una conexión con La Regenta.

Vallín recuerda que la novela de Leopoldo Alas 'Clarín' comienza con el magistral de la catedral de Vetusta contemplando la ciudad desde lo alto de la torre, una imagen que representa "una contemplación de poder". A partir de ahí, establece un paralelismo con la polémica actual: "En todo este asunto, que yo ya dije que creo que es el fin de la carrera política de Ayuso, se ejecute como se ejecute el desenlace, hay mucho de esta ansiedad de contemplar la ciudad desde lo alto".

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