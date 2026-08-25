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Escolar, ante la crisis migratoria en Ceuta: "El Gobierno está atrapado por limitaciones legales, físicas e ideológicas"

La extrema derecha tiene una solución, que consiste en saltarse la ley: "Les damos una patada y los sacamos a todos por la frontera. Esa es la solución que está proponiendo. Que vengan las condenas, pero de momento, nos quitamos el problema de encima", explica Escolar.

Escolar Ceuta

La decisión del Gobierno de extender el mando único en Ceuta hasta el 31 de diciembre con opción de prórroga ha sido tema de debate este martes en Al Rojo Vivo. Con respecto a esta cuestión, el director de 'ElDiario.es' Ignacio Escolar afirma que el Gobierno está atrapado "por una serie de limitaciones, primero legales, después físicas y por último ideológicas".

Limitaciones legales porque la extrema derecha tiene una solución, que consiste en saltarse la ley: "Les damos una patada y los sacamos a todos por la frontera. Esa es la solución que está proponiendo. Que vengan las condenas, pero de momento, nos quitamos el problema de encima. O como decía Aznar, había un problema y se ha solucionado, que fue el mismo modelo que se utilizó cuando metieron un montón de inmigrantes en un avión", explica Escolar.

Además, Ignacio Escolar argumenta que hay otro problema físico: "Todas estas personas están en una ciudad que, por su propia definición es muy limitada, y no puedes mantenerles de manera permanente. Ahí no puedes, la ciudad está pasando ahora un momento tremendamente delicado y hay una presión sobre sus ciudadanos enorme. Y si asumimos que todo eso es España, que no es España, pues no es tolerable que una población española esté en estas circunstancias", añade.

Y, por último Escolar señala que hay limitaciones ideológicas, porque dentro del propio Gobierno hay un planteamiento también de una parte importante del socio de coalición y una parte importante de la sociedad española que dice "pero no nos olvidemos que son personas". El director de 'ElDiario.es' asegura en Al Rojo Vivo que toda esta maraña de legal, del problema de la ciudad, tiene de fondo una situación que es una línea roja importante para cualquier persona progresista, que es que son personas que los que están allí sufriendo.

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