Juan Lobato, sobre el ático de Ayuso: "Que publiquen el expediente y asuman responsabilidades políticas"

Juan Lobato critica la respuesta de Ayuso sobre el ático de 6,3 millones: "Esto cada vez hace menos gracia". El socialista exige publicar el expediente, aclarar el destino del inmueble y asumir responsabilidades políticas.

Juan Lobato, el senador y exsecretario general del PSOE, ha valorado en Al Rojo Vivo las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el ático adquirido por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros. El senador socialista considera que la respuesta de la presidenta madrileña, que ha zanjado la polémica con un "chao pescao", no resulta suficiente y reclama que se publique el expediente de la compra.

Ante estas palabras, Lobato ha afirmado que "esto cada vez hace menos gracia" y ha señalado que las "frasecitas" que Ayuso venía utilizando "cada vez a la gente le hacen menos gracia". Para el senador socialista, el debate no está en las formas de la presidenta, sino en qué ha ocurrido con los más de seis millones de euros de los madrileños.

Lobato ha recordado además otros problemas de la Comunidad de Madrid, como los jóvenes que se quedan sin plaza de FP, la falta de médicos de urgencias en municipios y la situación de la vivienda. "Aquí lo importante son los euros de los madrileños", ha defendido.

Por ello, considera que Ayuso debe aportar la documentación que permita aclarar la operación. "Es muy sencillo que aporte los documentos", ha señalado, reclamando que se publique el expediente completo de la compra. A su juicio, el primer documento debe recoger claramente "el fin, el objeto y el porqué" de la adquisición.

Lobato sostiene que, si el expediente demuestra que el inmueble se compró con una finalidad que finalmente no podía cumplirse, debe haber responsabilidades políticas. "Publiquen el expediente como se está pidiendo por todas partes y, si está resuelto el problema, asuman responsabilidad política", ha reclamado.

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