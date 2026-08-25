Lobato, sobre Ceuta: "Probablemente habría sido correcto que Sánchez hiciera un gesto durante sus vacaciones"

En Al Rojo Vivo, Lobato relata su impresión tras visitar Ceuta y reclama una respuesta más eficaz del Gobierno y pide replantear la defensa de las fronteras.

Juan Lobato, senador y exsecretario general del PSOE de Madrid, visitó el pasado jueves Ceuta para conocer de primera mano la situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de migrantes. Su impresión, asegura, fue "muy mala".

"Ahora mismo es una ciudad en la que no se puede vivir con normalidad. Me parece inaceptable tanto lo que sucedió como la situación actual", señala Lobato en Al Rojo Vivo, que pudo recorrer distintos puntos de Ceuta acompañado por vecinos que han vivido siempre allí.

El senador asegura que lo que más le sorprendió fue comprobar que la situación no se concentra en un único punto, sino que se extiende por toda la ciudad. "No es solo una zona donde esté acumulada esa cantidad de personas migrantes. Es absolutamente toda la ciudad, hasta la última barriada y la última esquina, todo lleno de grupos de jóvenes de 20 o 25 años ocupando el paseo marítimo, los parques infantiles...", relata.

Lobato reconoce que le resulta especialmente impactante comprobar cómo los vecinos han visto alterada su vida cotidiana. "Desde el punto de vista de los vecinos es bastante sobrecogedor cómo se pierde la posibilidad de hacer vida normal en tu ciudad", afirma.

Pese a ello, destaca el atractivo de Ceuta y anima a visitarla. "Es una ciudad maravillosa. Tiene un importante sector turístico y merece la pena", sostiene.

"Cuanto antes se hubiera tomado esta decisión, mejor"

Preguntado por el hecho de que el Gobierno haya establecido un mando único 26 días después del inicio de la crisis, Lobato considera que quienes reclamaban esta medida desde el principio "con el tiempo se ha visto que tenían razón".

A su juicio, parte del problema estuvo en la expectativa de que la mayoría de las personas que llegaron a Ceuta terminarían regresando. "Se generó una expectativa de que iban a volver una inmensa mayoría, pero no ha sido así. Evidentemente, se han quedado bastantes miles de personas allí", explica.

Para Lobato, el 15 de agosto marcó un punto de inflexión, ya que los mensajes lanzados por el Gobierno y las organizaciones que trabajan sobre el terreno cambiaron a partir de esa fecha.

"Ha sido una gestión complicada, pero evidentemente cuanto antes se hubiera tomado esta decisión, mejor", sostiene. No obstante, advierte de que la creación del mando único no garantiza una solución rápida: "Esto tiene una complejidad muy, muy profunda".

Debió Sánchez interrumpir sus vacaciones?

Sobre la ausencia de Pedro Sánchez durante buena parte de la crisis, Lobato evita centrar el debate únicamente en la presencia física del presidente y pone el foco en la eficacia de la respuesta.

"Lo que más me preocupa es la eficacia en la gestión del problema. Esa es la clave", afirma. En su opinión, desde el primer momento habría sido necesario actuar en los ámbitos humanitario, sanitario y logístico, pero también abordar una cuestión de fondo: cómo España y Europa pueden defender sus propias fronteras.

"Hay que replantearse esa gestión, esa defensa de nuestras fronteras, de los países europeos, quién la hace y cómo", sostiene Lobato.

Preguntado directamente sobre si Sánchez debería haber interrumpido sus vacaciones o realizado algún gesto más durante esos días, admite: "Visto a posteriori, probablemente sí".

"Hoy todos podemos concluir, y de ahí la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros, que esta crisis tiene bastante más volumen del que algunos estimaban. Quizá hubiera sido lo correcto", reconoce.

Lobato reclama más firmeza con Marruecos

Sobre la relación con Marruecos, el senador socialista considera que España debe mantener una relación de vecindad y cooperación, pero sin renunciar a defender sus propios intereses.

"Tenemos muchos intereses comunes con Marruecos. Es clave para ir colaborando, pero a partir de ahí España tiene que defender la autonomía de su posición", afirma.

En este sentido, reclama que España "ponga pie en pared" y defienda su frontera, especialmente en Ceuta y Melilla.

"España tiene que defender sus propios intereses y, entre sus intereses,defender su propia frontera", sentencia.

Lobato también apunta al papel que podría desempeñar la Corona en esta nueva etapa. "Creo que hoy el papel del Rey puede ser clave porque la Corona es también un instrumento de gestión de esa posición soberana del territorio español", sostiene.

A su juicio, la figura de Felipe VI, por su valoración entre los ciudadanos, podría contribuir a reforzar la posición española: "Todo lo que pueda utilizarse la figura de la Corona para defenderlo, yo creo que ayudará a esa eficacia"

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