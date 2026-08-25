Ignacio Escolar, sobre Ayuso: "El 'chao, pescao' sirve para camisetas, pero no es una explicación política"

El director de 'ElDiario.es' insiste en que hay que dar explicaciones mínimas ante algo que tiene una explicación. "Y si no hay explicaciones razonables, pues lo que tiene que haber es una dimisión, al menos de verdad", destaca Escolar.

En torno a la controversia del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el director de 'ElDiario.es', Ignacio Escolar, opina que el Gobierno regional no ha ofrecido explicaciones suficientes, ya que lo que deben aclarar carece de justificación política y posiblemente legal. Escolar califica la compra del ático como "un auténtico disparate" y sugiere que podría haber sido adquirido para ser el domicilio de la presidenta. Critica que la expresión "ciao, pescao" no es una explicación política válida y subraya la necesidad de explicaciones mínimas o, en su defecto, una dimisión.

Con respecto a la polémica del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el director de 'ElDiario.es' cree que, desde el Gobierno regional "es bastante evidente que no han dado las explicaciones suficientes, porque las explicaciones son feas, porque lo que tienen que explicar no tiene un pase político ni incluso legal".

Para Ignacio Escolar, esa compra fue "un auténtico disparate" y la única explicación racional que se puede encontrar a ese disparate es peor aún "es que se había comprado para que fuera su domicilio". "Coincidiendo con esta operación urbanística privada en la que ha vendido la otra casa o está en proceso de venta, se ha mudado a otro sitio. Una vez frustrado el ático, que parece que le gustaba más", añade Escolar.

El director de 'ElDiario.es' señala que 'ciao, pescao' "está muy bien para las camisetas, pero no es una explicación política en ningún caso". Por último, Escolar añade que sería tremendo que su propio partido de esa explicación por buena. "¿Qué es eso de 'ciao, pescao'? Hay que dar explicaciones mínimas ante algo que tiene una explicación. Y si no hay explicaciones razonables, pues lo que tiene que haber es una dimisión, al menos de verdad", destaca Escolar.

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