Miguel Lago: "Yo no doy limosna y me da igual la cantidad de miembros que le falten al pobre"

SU MATRIMONIO Y LOS PROBLEMAS QUE ESO CONLLEVA

El cómico vuelve a 'El Club de la Comedia' manteniendo la versión de sí mismo que dio en su primera vez. "Soy un hijo de puta y no me habéis hecho caso", comenta Miguel Lago. Pero después se centra en su matrimonio, que dice que está regular por culpa de su mujer. "Mi matrimonio al principio era increíble, luego salimos de la iglesia y vi yo que la cosa no...", confiesa. Además, su posición ha cambiado, de marido a acompañante y, cuando le deja el bolso, porteador.