Javier Gutiérrez: "Todos éramos conscientes que formábamos parte de algo, de una mierda"

EL ESPÍRITU PERDEDOR ESPAÑOL

El actor Javier Gutiérrez llega a 'El Club de la Comedia' para criticar la forma en que España ha perdido ese espíritu perdedor que años antes nos identificaba. Desde el deporte, donde hemos pasado de no ganar nada a ganarlo todo, el cine donde "Javier Bardem no hay año que no esté nominado a un Óscar, aunque no haga película". Pero le queda un resquicio de alegría, Eurovisión, "el único día en el que nos podemos sentar delante del televisor y ver como un compatriota hace el ridículo delante de miles de personas".